Tuning Torch Drag Yarışı basın toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2021 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın Tuning Torch ana sponsorluğunda organize ettiği ikinci yarışı, 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 2 günlük programla Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor. Yarış öncesi Lefkoşa’da bulunan Eziç Restaurant’ta yapılan toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Toplantıya; Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan ile Yönetim Kurulu üyeleri, Yarış Direktörü Talmaç Başkaya, Şampiyona sponsorlarından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yarışın ana sponsoru Tuning Torch Direktörü Ömer İlhan Sayar ve destekçilerden Glo temsilcisi İsmail Kurt, Pera Pırlanta Direktörü Bilgin Çevik, Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin ve basın mensupları katıldı.

Yarışla ilgili bilgilerin verildiği toplantıyı çok sayıda basın mensubu takip etti. KKDSOD’nin organize ettiği, bu sezonun ikinci Drag Yarışı, sezonun ilk yarışında olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Yarışın kayıtları sürerken şu ana kadar 82 kaydın alındığı ve bunların 20’sinin ilk kez yarışa katılacak olan sporculardan oluştuğu açıklandı. 5 Ağustos Perşembe günü kayıtların tamamlanmasının ardından 6 Ağustos Cuma günü sıralama seansı yapılacak. Yarışçıların burada elde edecekleri derecelere göre saniye bazında sınıflara ayrılmasıyla 7 Ağustos Cumartesi akşamüzeri 17.00’de büyük heyecan başlayacak. İkili çıkışlarla rakiplerini tek tek eleyen sporcular gece sonunda sınıf birincileri olacak ve takribi 23.00’da organizasyon son bulacak.

İsmet Tufan: Şu ana kadar 20’si yeni yarışçı olmak üzere 82 kayıt aldık

Bu tip organizasyonların başarılı bir şekilde yapılabilmesi için sponsor desteği çok önemlidir. Sezonun ilk yarışında bizimle olan sponsorlarımızın tümünün bu yarışta da bizimle beraber olması ve bu yarışta yeni sponsorlarımızın da bizimle olması bizim iyi organizasyonlar yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm sponsorlarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sezonun ilk yarışını Haziran ayında yapmıştık. Yarışa çok iyi hazırlanmış, çok büyük bir ilgiyle karşılaşmıştık. Aynı ilgiyi, belki de daha fazlasını bu yarışta da bekliyoruz. Çünkü kayıt sayımız şu ana kadar 80’i geçmiş durumdadır. Biz her organizasyon sonrası görev alan arkadaşlarla ve yönetim kurulumuzla değerlendirmeler yapıyoruz ve bir sonraki organizasyona daha iyi hazırlanmak için çalışıyoruz. Bu yarışta da daha iyi işler yapmak için hazırız. Kayıtlar 5 Ağustos Perşembe günü kapanacak fakat biz şu ana kadar 20’si yeni yarışçı olmak üzere 82 kayıt aldık. Bu 20 yeni yarışçı bizim için çok önemlidir. Demek ki bu arkadaşlar daha önce gelip yarışlarımızı izlemişler ve bu organizasyonun içerisinde yer almak istemişler. Biz ilk yarışta olduğu gibi Pandemi şartlarına uyarak, maske dağıtarak, el dezenfektanı istasyonları kurarak, mesafe kuralına uyarak izlenebilecek ortam hazırlayarak üzerimize düşeni yapacağız. 6bin metrekarelik seyirci alanımız vardır. Geçtiğimiz yarış yaşanan en büyük sıkıntı seyircilerin park yeri konusuydu. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile yaptığımız görüşmeler sonunda büyük bir park yeri alanı hazırlayarak bu yarışta, bu sorunu da çözeceğiz. Katılacak olan yarışçılara başarılar dilerim. Kazasız, belasız bir yarış olmasını temenni ederim.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu: Biz gençlerin hız tutkularını yollarda değil böyle yarışlarda göstermelerini istiyoruz.

Muhteşem bir disiplin, amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla çalışan bir ekip var. Gerçekten bu organizasyonları yapmak hiç de kolay değildir. İsmet başkan göreve geldiği günden beri gerçekten büyük bir başarıyla, her yeni yarışta üzerine katarak çalışmalarını yürütüyor. Ben öncelikle onları yürekten kutlamak istiyorum. Biz en başından beri bu sporu destekliyoruz. Biz gençlerin hız tutkularını yollarda değil böyle yarışlarda göstermelerini istiyoruz. Bu yarışa katılacak olan 20 yeni sporcu ile de bunu başardığımızı görüyor, gurur duyuyoruz. Hiç tartışmasız otomobil yarışları, özellikle de Drag Yarışları, ülkemizin en büyük seyirci potansiyeli olan organizasyonlardır, biz de bunun bir paydaşı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sponsor olarak bundan sonraki yarışlarda da İsmet başkan ve ekibine desteklerimizi sürdüreceğiz. Tüm yarışçılara başarılar diliyoruz.

Tuning Torch Direktörü Ömer İlhan Sayar: Motorsporlarına gönül veren bu ekibi desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

Firmamız kurulduğu 2003 yılından beri Motorsporlarına gönül veren herkesi destekleyen, gelirin bir kısmını bu işlere ayıran bir firmadır. Biz aslında motorsporlarının tam merkezinde yer alan bir firmayız çünkü bu arabaların yedek parçalarını, performans parçalarını sağlıyoruz. KKDSOD ile de son iki yıldır işbirliği yapıyoruz. Disiplinli ve ne yaptığını bilen bir ekiple, yeni sporcular yetiştirmek adına çalışıyoruz.

Glo temsilcisi İsmail Kurt: Gençlerin enerjilerini böyle disiplinli ve güvenli organizasyonlarda harcamaları çok önemli.

Bu tür etkinliklerin gençlerimize faydasını yaşayarak görüyoruz. Gençlerin enerjilerini böyle disiplinli ve güvenli organizasyonlarda atmaları çok önemli, biz de Glo olarak böyle büyük bir organizasyonun parçası olmaktan onur duyuyoruz. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık diyoruz ve güvenli sürüşler diliyoruz.

Pera Pırlanta Direktörü Bilgin Çevik: Böyle spor dallarının ülkede gelişmesi gerektiğine inanıyorum

İsmet başkanla yaptığımız görüşmeler sonunda biz de bu organizasyona destek olma kararı aldık. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarda da Pera Pırlanta olarak birlikte olacağız. Böyle spor dallarının ülkede gelişmesi gerektiğine inanıyorum. Gençlerimizin yanlış yollara kaymaması adına bu spor dallarına daha da yatkın olmaları gerektiğine inanıyorum. O nedenle biz de bu organizasyonun parçası olma kararı aldık. Cumartesi günü çok güzel bir yarış olmasını diliyorum.

Tekin İletişim Direktörü Tolga Tekin: Her yarış yeni bir heyecan

KKDSOD’nin kurulduğu günden beri iletişim sponsoruyuz. Her yarış yeni bir heyecan. Bu yarışı da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Desteklerimiz her zaman devam edecektir. Herkese başarılar diliyorum.

Yarış Direktörü Talmaç Başkaya

6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında drag yarışımız akıncılar tünelinde yapılacak. Bütün güvenlik önlemlerini alarak keyifli bir organizasyon çabası içerisindeyiz. Dünyada da yaygın olarak kullanılan Race America derece sistemini kullanmaktayız. Kayıtlarımız 5 Ağustos 2021 Perşembe gününe kadar devam edecek. 6 Ağustos 2021 Cuma günü idari ve teknik kontrollerin ardından 18.00’de sıralamalarımız başlayacak. 22.00’de ise sıralamalar sona erecek. Bu yarışta ilk kez amatör yarışçılarımıza kayıt olma şartı ile Cuma günü derece alma şansı vereceğiz. Aracını ve kendini denemek isteyen amatör yarışçılar Cuma günü araçlarını pistte deneme fırsatı yakalayacaklar. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü ise öğleden sonra idari ve teknik kontrollerin ardından yarışımız 17.00’de başlayacak. Hedefimiz güvenli ve heyecanlı bir yarışın ardından 23.00 gibi yarışı tamamlamak ve ödül töreni ile organizasyona nokta koymak.