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Tüm futbol organizasyonları iptal edildi

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:38
Tüm futbol organizasyonları iptal edildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonları ertelenmiştir. Bu bağlamda KTFF bünyesinde aktif olarak devam eden tek lig olan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig müsabakaları da dahil tüm futbol etkinlikleri ilgili tarihe kadar ertelenmiştir.

 Söz konusu karara tüm kulüplerin uymasını ve uyarıları dikkate alarak gerekli sağlık önlemlerini almasını rica ederiz.”

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