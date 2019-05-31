Tuğrul takımdan ayrılacak

Küçük Kaymaklı’nın genç orta saha oyuncusu Tuğrul Çiftçioğlu, takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl ayağı kırılan ve ameliyat olarak uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki orta daha oyuncusu Tuğrul Çiftçioğlu, yeni sezon için sıkı çalışırken kulübü Küçük Kaymaklı’da devam etmek istemediğini söyledi. Genç futbolcu sakatlığının geçtiğini ve futbolu çok özlediğini ancak yeni sezonu başka bir ekipte geçirmek istediğini söyledi. “Futbolu özledim” Spor servisine açıklamalarda bulunan Tuğrul, “Üç aydır Celal Keleş hocamın desteğiyle ve verdiği programlar doğrultusunda çok iyi bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, futbolu çok özledim ve eskisinden çok daha iyi döneceğime inanıyorum. Yeni sezonda Küçük Kaymaklı’da devam etmek istemiyorum” şeklinde konuştu.