Triatlonda geri sayım

Spor Dairesi organizasyonunda düzenlenen İskele Triatlon yarışı 1 Kasım Pazar günü yapılacak.

750 Metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu parkurundan oluşan Spirint etabı, 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurundan oluşan Olimpik etap ve 1.5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu parkurundan oluşan Olimpik takım etabı ile gerçekleşecek yarışa ilginin yoğun olması hedefleniyor.

İskele Belediyesi Makenzi Plajı’nda gerçekleşecek yarış için son kayıt tarihinin 25 Ekim olduğu belirtildi.

1 Kasım Pazar günü yapılacak yarışın startı 07:30’dan itibaren etap etap verilecek.