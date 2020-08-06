Triatloncular Aquatlon’da yarışacak

Federasyon yönetimi bulunmayan ancak Spor Dairesi tarafından faaliyetleri yürütülmeye başlanan Triatlon Federasyonu Lefke’de gerçekleştirilen ve büyük katılımın olduğu Triatlon yarışından sonra hafta sonu da Mağusa’da Aquathlon yarışı organize etti.