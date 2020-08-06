banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
465.293
DOLAR
7.0417
STERLİN
9.2708
EURO
8.3593
Devletin özel hastane envanteri yok!
Devletin özel hastane envanteri yok!
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
“Bu yükü artık çekemiyoruz”
Savaşa doğru
Savaşa doğru
Çanlar Tatar için fena çalıyor
Çanlar Tatar için fena çalıyor
banner355

Triatloncular Aquatlon’da yarışacak

Federasyon yönetimi bulunmayan ancak Spor Dairesi tarafından faaliyetleri yürütülmeye başlanan Triatlon Federasyonu Lefke’de gerçekleştirilen ve büyük katılımın olduğu Triatlon yarışından sonra hafta sonu da Mağusa’da Aquathlon yarışı organize etti.

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:00
Triatloncular Aquatlon’da yarışacak
banner337
banner351

banner341
9 Ağustos Pazar günü Bedis Salamis arasındaki parkurda gerçekleştirilecek yarışta sporcular 2.5 kilometre koşu 1 kilometre yüzme ve 2.5 kilometre yüzme şeklinde yarışacak.

Sabah saat 7.00’de başlayacak yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Triatlon FederasyonuAquatlon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran ambargosu tasarısı
ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran ambargosu tasarısı
Halil Erdoğuş yönetimindeki Ötüken dolu dizgin
Halil Erdoğuş yönetimindeki Ötüken dolu dizgin
Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı
Yonpaş Dumlupınar’da genel kurul zamanı
Kupaya odaklandılar
Kupaya odaklandılar
İskele’de adaysız genel kurul
İskele’de adaysız genel kurul
Green Pedal’dan farkındalık etkinliği
Green Pedal’dan farkındalık etkinliği
Dörtyol mutlu
Dörtyol mutlu
Cimnastik Federasyonu'ndan kulüplere katkı
Cimnastik Federasyonu'ndan kulüplere katkı
Yeni dönem plan ve projeler aktarıldı
Yeni dönem plan ve projeler aktarıldı
U15 Yıldızlar sahaya çıktı
U15 Yıldızlar sahaya çıktı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim