Triatloncular Aquatlon’da yarışacak

Sabah saat 7.00’de başlayacak yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.
06 Ağustos 2020 Perşembe 08:00
Federasyon yönetimi bulunmayan ancak Spor Dairesi tarafından faaliyetleri yürütülmeye başlanan Triatlon Federasyonu Lefke’de gerçekleştirilen ve büyük katılımın olduğu Triatlon yarışından sonra hafta sonu da Mağusa’da Aquathlon yarışı organize etti.
Sabah saat 7.00’de başlayacak yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.