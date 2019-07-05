Transfer süreci başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu 1.Transfer Dönemi başladı.

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan 1.Transfer Dönemi boyunca K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig takımları kadrosuna takviye yapabilecek. Bonservisli transfer 2 Eylül 2019 Pazartesi günü sona ererken; kiralık ve yabancı transferi de 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

Serbest transfer müracaatları başladı

Öte yandan Serbest Transfer Müracaat süreci de 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü itibariyle başladı. Bu bağlamda Serbest Transfer Hakkı olan futbolcular 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna “Serbest Transfer Başvurusu” yapacak.