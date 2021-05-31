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Töre ve Pekdoğan şampiyon

Masa tenisinde Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:57
Töre ve Pekdoğan şampiyon
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Masa tenisinde Dt. Ahmet Lama Ferdi Büyükler Turnuvası gerçekleştirildi. Pandemi kurallarının gevşetilmesi sonrasında büyük raketlerin mücadele ettiği ilk turnuva oldukça çekişmeli ve zevkli maçlara sahne oldu. Tek devreli lig sistemi ile oynanan Büyük Kadınlarda şampiyonluğa Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre ulaşırken, tek maçlı eleme sistemi ile oynanan Büyük Erkeklerde şampiyonluğa ARUCAD Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekdoğan ulaştı. Turnuva sonunda şampiyon ve dereceye giren kadın sporculara ödülleri Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, erkek sporculara ise Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek tarafından verildi.

Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Büyük Kadınlar

1. Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

2. Hurey Cambaz Ahmetoğlu (Küçük Kaymaklı)

3. Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

4. Bilge Ervandar (Küçük Kaymaklı)

Büyük Erkekler

1. İbrahim Pekdoğan (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2. Eser Erenler (Girne Amerikan Üniversitesi)

3. Sertaç Savim (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3. Vehbi Zeki Serter (ARUCAD Anka Spor Derneği)

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