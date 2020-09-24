‘Toplum sağlığı önemli’

Kulüpler Birliği eski başlkanı Özel Tahsin futbolun bu şartlarda başlamasının doğru olmadığını söyledi

Ülke sporuna büyük hizmetleri bulunan Binatlı Kulübü eski başkanı ve Kulüpler Birliği eski başkanı Özel Tahsin mevcut durumda ve şartlarda futbol oynanmasının doğru olmadığını söyledi.

Tahsin “Bu kararı üretirken ülkenin salgınla mücadelesindeki durumuna bakmak lazım” diyerek “Sadece bizim kararımız değil sağlık ve bilim kurulunun kararının da ne olduğunu öğrenmek lazım” dedi.

Herkes farklı düşünebilir

Tahsin Sağlık Bilim Kurulu’nun vereceği karar ve tavsiyelerin önemli olduğunu belirterek “Antrenörler faklı, futbolcular faklı, başkanlar farklı seyirciler farklı söyleyebilir. Ancak sağlık kurulunun kararı önemlidir. 1 Ekime kadar aldığı bir karar var” diyerek sağlığın önemine vurgu yaptı.

Özel Tahsin önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmede riskin devam etmesi durumunda futbol oynamanın mümkün olmayacağını belirterek “Olaya sadece futbol olarak bakmamak lazım. Ekonomik olarak bakmak lazım. İnsanlar işini kaybetti. İşyeri kapandı bu ortamda futbola sponsorlar nasıl para verecek” dedi.

Olaya münferit bakmamalıyız

Bazı futbolcuların tek geçim kaynağının futbol olduğu hatırlatılan Tahsin “Olaya münferit bakmamak lazım. Genel ve toplumu ilgilendiren konularda çözüm üretmeliyiz. Okulumuz kapalı, komşumuz işsiz, ‘ekmeğimi futboldan kazanırım’ diyerek futbol oynansın demek doğru değildir” açıklaması yaptı.

Şatlar aynı değil

Başka ülkelerde futbolun oynandığına dikkat çeken Özel Tahsin “Başka ülkede oynanır ancak onlarla bizim şartlarımız aynı değildir. Ben futbolcular ve antrenörlerden fedakarlık bekliyorum. Belki kulüplerin yükü biraz hafifler” dedi.