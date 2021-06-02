Topcan anısına yarıştılar

2021 Kickboks Ligi (1. Ayak) Müsabakaları ve 4. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, önceki gün, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 7 dernekten 77 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonluk Kupası, dernek ve Federasyon yetkilileri, Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından verildi.

4. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası Kupasını Genel Klasmanda 90 puan elde eden Erdem Akademi Spor Derneği aldı.

2021 Kickboks Ligi takım sıralaması ve puan durumu:

Minikler Kategorisinde 1. Ayak Genel

1. Erdem Akademi Spor Derneği 46 puan 46 puan

2. Aziz Spor Derneği 18 puan 18 puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan

Yıldızlar Kategorisinde 1. Ayak Genel

1. Erdem Akademi Spor Derneği 15 puan 15 puan

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 14 puan 14 puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan

Gençler Kategorisinde 1. Ayak Genel

1. Aziz Spor Derneği 34 puan 34 puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği 29 puan 29 puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 13 puan 13 puan

Büyükler Kategorisinde 1. Ayak Genel

1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan

2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 3 puan 3 puan