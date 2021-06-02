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Topcan anısına yarıştılar

Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları ve 4. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun katkıları ile yapıldı

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:55
Topcan anısına yarıştılar
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2021 Kickboks Ligi (1. Ayak) Müsabakaları ve 4. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, önceki gün, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 7 dernekten 77 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonluk Kupası, dernek ve Federasyon yetkilileri, Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından verildi.

     4. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası Kupasını Genel Klasmanda 90 puan elde eden Erdem Akademi Spor Derneği aldı.

2021 Kickboks Ligi takım sıralaması ve puan durumu: 

                                  

Minikler Kategorisinde                             1.  Ayak            Genel  

1. Erdem Akademi Spor Derneği                  46  puan          46 puan          

2. Aziz Spor Derneği                                     18  puan          18 puan          

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği           12  puan          12 puan

                                  

                                  

Yıldızlar Kategorisinde                               1.  Ayak             Genel          

1. Erdem Akademi Spor Derneği                  15  puan          15 puan          

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği              14  puan          14 puan          

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği           12  puan          12 puan          

                                  

                                  

Gençler Kategorisinde                               1.  Ayak               Genel         

1. Aziz Spor Derneği                                     34  puan          34 puan          

2. Erdem Akademi Spor Derneği                  29  puan          29 puan          

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği           13  puan          13 puan          

Büyükler Kategorisinde                            1.  Ayak            Genel           

1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği      12  puan          12 puan          

2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği           3  puan                        3 puan

                                  

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