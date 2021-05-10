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Topcan anısına yarıştılar

Milli Olimpiyat Komitesi eski başkanlarından Ahmed Sami Topcan anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:42
Topcan anısına yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 15. Kez  yapılan Ahmet Sami Topcan Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Taeryon Serbest Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki akşam (Perşembe) yapıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYAN MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Durusu Yenice        2.Aleksandr Khomishin         3.Aleksandr Gudonoaga

2.Kategori:      1.Sıla Taneri               2.Elif Altuntaş                                   3.Tuba Şenel

3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu  2.Arina Vakuluk                    3.Gülcan Abdullah

4.Kategori:      1.Şerife Patlar             2.Zeynep Keskin                    3. Selma Keser

ERKEK MUSAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Ali Liman                2.Maxim Sopiluv                    3.Taner Kara

2.Kategori:      1.Daniel Korshunov   2.Fedor Fedorov                    3.Mahmut Colayır

3.Kategori:      1.Agit Yenice             2.Erol Eren Külahçıoğlu        3.Çetin Çiftsüren

4.Kategori:      1.Özkay Ramiz           2.Şakir Atınç Yağızsoy          3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori:      1.Yusuf Seyhan Şen   2. Kıvanç Çağlin                    3.Sinan Kara

6.Kategori:      1.Kerim Karpuz          2.Şakir Yağızsoy                    3.Ahmet Kara

7.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş 2. Emir Kaflı                     3.Kemal Özsoy

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