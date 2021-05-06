Topcan anıldı

Topcan: “Bugün aynı zamanda babamın 100’üncü doğum günü”

Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan yaptığı konuşmada, 16 yılın bir çırpıda geçtiğini ve bugün babasının hem ölüm yıldönümü hem de 100’üncü doğum günü olduğunu söyledi. Topcan konuşmasında, “16 sene bize gösterdi ki toplumumuza emek vermiş, toplumu için kendisini feda etmiş babam Ahmed Sami Topcan’ı toplumumuz unutmamış, federasyonumuz unutmamış. Bu 16 sene yeni bir neslin ortaya çıktığının göstergesidir. Bu nesil bu insanları hatırlamalıdır. Ahmed Sami Topcan isminin daha büyük tesis, cadde ve benzeri şeylere verilebilir.”dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da yaptığı konuşmada, her yıl buraya gelip liderleri Ahmed Sami Topcan’ı andıklarını ifade ederek, bu yıl 100’üncü doğum günü sebebiyle Süper Kupa’yı ‘Ahmed Sami Topcan Süper Kupası’ adıyla oynatacaklarını müjdeledi. Sertoğlu, “Ahmed Sami Topcan gibi bir isim her zaman ülkemize nasip olmaz. Bu yıl Ahmed Sami Topcan’ın 100’üncü doğum günü. Bunu da burada ilk kez açıklıyorum; Eylül ayında yapacağımız Süper Kupa finalinin ismini bunun anısına Ahmed Sami Topcan Süper Kupası adıyla oynatacağız. Ahmed Sami Topcan isminin bundan sonra da yaşatılması için elimizden geleni yapacağız.”diye konuştu. Ahmed Sami Topcan’ın anma törenine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yanı sıra; KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba, KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan, KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) Başkanı Niyazi Nizam, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, bazı futbol hakemleri, spor yazarları ve Topcan’ın ailesi katıldı.

Fotoğraflar: Fuat ŞANLIER