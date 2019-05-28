Topaloğlu bıraktı

Süper ligde zor günler geçirirken ligde kalması mucizelere bağlı olan GHE’de son 9 hafta başkan Veli Esendağlı ve yöneticilerin ısrarlarını kırmayarak görevi kabule eden ve son 9 haftada kırmızı beyazlı ekibin başında görev yapan başarılı teknik adam Hasan Topaloğlu yeni sezonda Girne Halk Evi ile yola devam etmeme kararı aldı.

Ligde başarısız olarak 1.lige düşen Girne Halk Evi’nde başkan Veli Esendağlı ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştiren genç teknik adam başkan Esendağlı’dan affını isteyerek yola devam etmeme kararı aldı.

Girne Halk Evi’ni yeniden ayağa kaldırmaya çalışan başkan Veli Esendağlı’nın ısrarla devam etme teklifine bazı nedenlerden dolayı olumlu bakmayan Topaloğlu’nun Başkan Esendağlı ile dostça anlaşarak yeni sezonda kırmızı beyazlı ekibe başarılar diledi.