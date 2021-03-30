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Topaloğlu Akademisi’nde nitelikli eğitimler

Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi’nin ilk eğitim kursunda iki gün geride kaldı

30 Mart 2021 Salı 19:53
Topaloğlu Akademisi’nde nitelikli eğitimler
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Attila Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi’nin ilk eğitim kursunda iki gün geride kaldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan eğitim kursuna toplam 30 hakem adayı kayıt yaptırırken, ikinci gün eğitimleri de gerçekleştirildi.

Deneyimli hakemlerden eğitim aldılar

Eğitimin ilk oturumunda MHK Eğitmeni Okan Kandıran yer alırken, katılımcıların tümüne özel olarak hazırlanan ajandalar takdim edildi. İki günlük sürede MHK’den Ramadan Büyükel yanında ülkemizin deneyimli hakemleri Nusret Sırdar, Ahmet Maslakçı ve Tugay Yazgan eğitim veren diğer isimler oldu.

İlk eğitim kursuönceki gün yapılan son oturum ile tamamlandı. Bu eğitimin tamamlanmasının hemen ardından 22 saha hakemi adayı ve 8 masa hakemi adayı sınava alındı.

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