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Top sektirme yarışması yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Elit Tv tarafından organize edilen, Kuzey Spor Haber tarafından yayınlanacak olan top sektirme yarışması yapılıyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:46
Top sektirme yarışması yapılıyor

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KKTC rekortmeni benim diyorsan yarışma seni bekliyor sloganı ile gerçekleştirilecek olan top sektirme yarışmasına U11, U12, U13 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Çocuklarımızın eğitimine katkı ve becerilerini gösterme amaçlı olacak olan top sektirme yarışmasına önemli sponsorlar maddi olarak katkı koyacak. İlk kez düzenlenecek olan U11, U12, U13 yaş grubundaki çocukların katılacağı top sektirme yarışmaya katılım şartları ve kurallar ile ilgili detaylı bilgiler hafta içerisinde Kuzey Spor Haber sayfasından yayınlanacak. Kuzey Kıbrıs Elit Tv tarafından organize edilen Kuzey Spor Haber tarafından yayınlanacak olan top sektirme yarışması “KKTC rekortmeni benim diyorsan yarışma seni bekliyor” önemli sloganlar ile gerçekleştirilecek olan turnuva sonunda düzelenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.

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