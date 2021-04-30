TOL’dan Sertoğlu’na destek

5 Haziran tarihinde yapılacak olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulu ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, Türk Ocağı olarak Hasan Sertoğlu’na destek vereceklerini söyledi. Tekin Birinci’yi adaylığı için kutladığını ifade eden Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, deneyim ve tecrübesi yanında kulüplerin çıkmaza girdiği dönemde çıkardığı ses ve birleştirici ruhu ile eşit mesafede yaklaşmasına yine ihtiyaçları olduğunu belirten Ahmet Arslan, tecrübe ve ehemmiyet ile birlikte istikrardan yana oldukları bu dönemde Türk Ocağı olarak Hasan Sertoğlu’na destek vereceklerini sözlerine ekledi.