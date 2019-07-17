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TOL sezonu açtı

TOL sezonu açtı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
TOL sezonu açtı

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL), yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla başladı.

Girne ekiplerinden Türk Ocağı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına dün başladı. Başkanlığa Ahmet Arslan'ın seçilmesinin ardından Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut ve Antrenör Bayram Dağgül nezaretindeki TOL, ilk antrenmanını Girne Pia Bella Sahası'nda gerçekleştirdi. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu antrenmana takımın tecrübeli isimlerinden Bilal Ceylan, Ahmet Saygı, İrfanÖzbay ve mazereti olan Ahmet Coşkun katılmadı. Antrenman öncesinde Başkan Ahmet Arslan ve yöneticiler girişimciliğinde futbolcular için yeni sezonun sakatlıksız geçmesi adına kurban kesildi. Türk Ocağı ilk hazırlık maçını 27 Temmuz'da Karşıyaka ile yapacak.

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İlk kamp, Malpas'ta

Türk Ocağı, sezon öncesi hazırlık kampının 1.etabını Girne'deki Malpas Otel'de yapacak. 19 Temmuz Cuma günü Malpas Otel'de üç günlük kampa girecek olan sarı siyahlılar, 21 Temmuz günü kampı tamamlayacak. Türk Ocağı'nın ikinci kampının Ağustos ayının sonunda olacağı ve bu kampın yurt dışında olabilme ihtimalinin yüksek olduğu ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Üç yeni yabancı geliyor

Türk Ocağı, yabancı oyuncu çalışmalarını da sürdürüyor. Girne temsilcisi önümüzdeki hafta içerisinde iki forvet ve bir de orta saha oyuncusunu adaya getirecek. Oyuncuların iki tanesinin Ganalı, bir tanesinin ise Nijeryalı olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Tol Futbol
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