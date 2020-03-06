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The Future Kolej ve Girne Amerikan Koleji şampiyon oldu

Liseler arası basketbol maçlarında kızlarda The Future Kolej erkeklerde de Girne Amerikan Koleji rakiplerini yendi

The Future Kolej ve Girne Amerikan Koleji şampiyon oldu

Liseler arası basketbol maçlarında kızlarda The Future Kolej erkeklerde de Girne Amerikan Koleji rakiplerini yendi

06 Mart 2020 Cuma 07:23
The Future Kolej ve Girne Amerikan Koleji şampiyon oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 2019-2020 Ders Yılı Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası dün oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Genç kızlarda The Future Kolej ve genç erkeklerde de Girne Amerikan Koleji takımları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan genç kızlar finalinde The Future Kolej, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 52-16, genç erkeklerde de Girne Amerikan Koleji, Türk Maarif Koleji’ni

80-50 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük karşılaşmalarında ise genç kızlarda Yakın Doğu Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 37-35, genç erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji,

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 53-40 mağlup etti.

Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Liseler Arası Basketbol MaçlarıThe Future KolejGirne Amerikan Koleji
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