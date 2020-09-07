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Testler tamamladı

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:37
Testler tamamladı
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Cimnastikte yetenekli çocukları belirlemeyi amaçlayan testi, kulüpler kendi salonlarında gerçekleştirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, Covid 19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle kulüpler arası ikinci monitör test taramasını iptal etme kararı almıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 2014 – 2015 doğumlu çocuklara yönelik olan monitör test taramasını kulüplerin kendi içinde yapılması kararını almış ve her kulübün testlerini yapmasını istemişti. Kulüpler de çocukların gelişimini takip etmek ve yeteneklerini belirleyip tüm verileri kayıt altına alarak, cimnastik özelinde yetenekli çocukları belirlemeyi amaçlayan testi, kendi salonlarında gerçekleştirdi.

Çocukların seviyelerini yukarıya çekmeyi amaçlayan monitör testini yapan kulüpler elde ettikleri tüm verileri, Cimnastik Federasyonuna ilettiler. Monitör testlerin üçüncüsü, Kasım ayında gerçekleştirilecek.

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