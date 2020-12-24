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Tesisleşmeye gideceğiz

24 Aralık 2020 Perşembe 20:53
Tesisleşmeye gideceğiz
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Girne’nin sarı siyahlı ekibi Türk Ocağı, kulüp binasını kiraya verirken, aylık geliri ise artırmayı planlıyor

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Türk Ocağı Limasol, gelir getirici bir projeye imza attı. Dün BRT 1’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanan Türk Ocağı Kulüp Başkanı Ahmet Arslan, önemli açıklamalarda bulundu.

“En büyük arzumuz pandeminin bitip futbolun başlaması”

Türk Ocağı Limasol Kulüp Başkanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, ‘’Arzumuz bir an önce pandeminin bitmesi ve önümüzdeki sezonun başlaması. Öngörümüz doğru çıktı. Alınan karar doğruydu. Artık önümüze bakmalıyız. Tüm arzumuz hastalığın bitmesidir’’ dedi.

“Futbolcularımıza sahip çıkacağız”

Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan, futbolcularına bu zorlu dönemde sahip çıkacaklarını dile getirdi: “Oyuncularımıza antrenman yapmaları konusunda müsaade etmiştim. Ayrıca onlara cep harçlığı şeklinde ödemeler yapacağımı oyuncularımıza duyurdum. Nitekim bunu da başlatmıştım. Son yine vakaların artış göstermesinden sonra antrenmanlara ara vermek zorunda kaldık. İki, üç gün önce hocamıza yeniden antrenmanlara başlatmamızı söyledim. Hatta yılbaşında yine oyunculara harçlık ödemesini çıkartmak için çalışmalarımızın olduğunu söyledim. Haziran’a kadar antrenmanların çok sık olmaması koşulu ile devam etmesini istedim. En azından oyuncular kendilerini fit tutarlar. Bu dönem için ben bütçemi ayırdım. Haftalık veya aylık olarak oyuncularımız ödeme gibi bir arzum var. Türk Ocağı, futbolcularına bu dönemde de sahip çıkacaktır”.

“Arazi talebimiz var”

Arslan; ‘’Bu yıl futbol oynanamayacak olması planlarımızı değiştirdi. Özellikle tesisleşme adına adımlar atmak istiyoruz. Kurumsal anlamda mesafe kat etmek için bu ölü dönem tam fırsattır. Ezeli rakibimiz Doğan Türk Birliği’ne arazi verildi. Onlar adına çok sevindim. Sonuçta spor için bir adım atıldı. Aynı talebi TOL olarak biz de yaptık ancak henüz net bir dönüş alamadık. Umarım bizlere de en kısa sürede tesis yapmak için bir arazi verilir.

Aylık gelirimizi 4 katına yükselteceğiz”

Türk Ocağı, önümüzdeki sezona daha sağla ve güçlü başlama adına çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ahmet Arslan’ın açıklamaları şu şekilde; ‘’Kendi aramızda toplantılar yaparak bu ölü dönemde kulübün gelirini artırma adına girişimler başlattık. Maalesef Türk Ocağı’nın gelir konusunda sıkıntıları var. Bu yüzden adım atmamız gerekiyordu. Öncelikle kulüp binamızı değerlendirme adına bir işletmeye kiraladık. Kulüp binamızın bulunduğu yerin hemen arkasındaki üç katlı binanın ortasına kulübü taşıdık. Aynı zamanda yeni kulüp binamızın üzerindeki katta 4 tane inşaat halinde olan 2+1’imiz de mevcut. Bu binaları ve eski kulüp binasını artık kiralayacağız. Baktığınızda yıllık olarak iyi bir geliri olacak Türk Ocağı’nın. Şu an aylık 10-15 bin TL olan gelir kaynağımızı 50-60 bin TL’ye çekeceğiz. Kulübümüzün buna çok fazla ihtiyacı var. Zengin iş adamları kulüplere başkan olduğu zaman değil, sıradan bir memur da başkan olduğu zaman kulüplerin ayakta kalabilmesi için bu kaynaklar şarttır’’.

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