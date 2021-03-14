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Tesislerimiz tamamlanınca başarılar gelecek

Doğan Türk Birliği alt yapı antrenörlerinden Şener Özdevrim, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2021 Pazar 18:52
Tesislerimiz tamamlanınca başarılar gelecek
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Doğan Türk Birliği alt yapı antrenörlerinden Şener Özdevrim, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Spor Dosyası programına telefonla konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

1982 yılından beridir Doğan Türk Birliği alt yapısında antrenörlük yaptığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Sıfırdan oyuncu yetiştirmeyi seviyorum. Hiçbir zaman üst kademelerde antrenörlük yapmayı düşünmedim ve düşünmeyeceğim” dedi. Doğan Türk Birliği’nin geçmişten günümüze kadar kendi gençlerine büyük önem verdiğini, kulüpte görev yapan tüm başkan ve yönetimlerin alt yapı konusunda çok titiz olduğunu ve her zaman tam destek gördüğünü ifade eden Şener Özdevrim, “tesis konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kulüp başkanımız bu konu hakkında çalışmalara başladı. Tesis adımı Doğan Türk Birliği’nin geleceğini garanti altına alacak. Çok değil, 5 yıl sonra Doğan Türk Birliği kulübü art arda şampiyonlar kazanacaktır” dedi. Akademi olarak öncelikli hedeflerinin “Doğan Türk Birliği üst takımlarına doğru eğitilmiş, karakterli ve armaya laik olabilecek futbolcular yetiştirmektir” diyen Şener Özdevrim, güzel günler göreceklerine inandığını da belirtti.

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