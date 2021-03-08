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Tesis kulübün önünü açacak

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel kulübün projesini hazırlattığı sosyal tesis projesi hakkında spor dairesi müdürü Fuat Tek’e bilgi verdi

08 Mart 2021 Pazartesi 20:32
Tesis kulübün önünü açacak
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Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel kulübün projesini hazırlattığı sosyal tesis projesi hakkında spor dairesi müdürü Fuat Tek’e bilgi verdi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tesisleşmeye yönelik olarak ilk adımları atmaya çalışıyor. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel ve yönetim kurulu Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Proje hazırlandı

Mevcut yere yeni proje yapılması için Spor Dairesine bilgi verilmek zorunluluğundan dolayı yerin mimari çizimi yapıldıktan sonra projenin hayata geçirilmesi için Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimi 4 ay önce Spor Dairesi eski Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaatda bulunuldu.

Sosyal Tesis Projesi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, pandemi sürecinden dolayı futbolun oynanmadığı dönemde kulüp olarak tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları girişimler sonucunda sportif faaliyetlerin kullanılacağı sosyal tesis yapımı için projelendirme çalışmaları tamamlandığını belirtti.

İçerik konusunda bilgi verildi

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan festival alanındaki yer mimari çizimi yapılarak projelendirildiğini, 4 ay önce eski Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a yazılı olarak müracaat ettiklerini belirten başkan Rifat Berkel, projenin içeriği konusunda ise Spor Dairesi Müdürlüğüne yeni atanan Fuat Tek’e de poje hakkında bilgiler aktarmak ve yeni görevinde başarılar dilemek için ziyaretde bulunduklarını söyledi.

12 daire ve sportif tesisler olacak

Larnaka Gençler Birliği sosyal tesis projesi hakkında da bilgi veren başkan Rifat Berkel, 12 daireden oluşan projenin sportif faaliyetleri için kullanılacağını belirterek projenin ya Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü pımı ile ilgili detaylı bilgiler aktardı ve Fuat Tek’e yeni görevinde başarılar diledi.

Projeyi İnceleyeceğim

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ise yaptığı konuşmada ise amaçlarının ülke sporuna ve gençliğine hizmet etmek olduğun, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından sosyal tesisi olarak yapmış oldukları projeyi yakından takip edeceğin, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ise gerekenin yapılacağını söyleyerek başkan Rifat Berkel ve yönetimi kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.  

Konuşmaların ardından Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e plaket takdim etti.

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