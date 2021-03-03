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Teniste uluslararası seminer

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen online seminer 12 Mart’ta başlarken seminere dünya tenisinin önde gelen isimleri de katılacak.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:36
Teniste uluslararası seminer
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Tenis Federasyonu tarafından organize edilen online seminer 12 Mart’ta başlarken seminere dünya tenisinin önde gelen isimleri de katılacak.

Yapılacak seminerde Piotr Unierzyski, Judy Murray ve Emma Doyle ile Dünya tenisini online seminerde konuşacak.

Dünyaca tanınmış deneyimli isimlerin bir araya geldiği seminer 12 - 13 - 14 Mart'ta gerçekleşiyor.

Tenis Federasyonuna bağlı Mustafa Ülker’in girişimleri ile organize edilen seminer 3 gün sürerken Dünyanın önde gelen tenis antrenörleri online konferansta ülkemiz antrenörlerine ve tenis severlere deneyimlerini aktaracak.

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