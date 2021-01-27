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Tenis’te transfer devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak tarihinde başlarken transferler devam ediyor.

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:05
Tenis’te transfer devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı transfer sezonunu 23 Ocak tarihinde başlarken transferler devam ediyor.

e-KKTF üzerinden yapılan transfer işlemlerinin aynı zamanda Federasyonda elden hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında idari amirlik vasıtasıyla yapabilecekleri belirtildi.

Transfer yapmak isteyen oyuncu, ayrılacağı kulüpten bonservis yazısını alırken transfer olacağı kulübün adının yazılması gerektiği belirtilen açıklamada transfer sezonunun 6 Şubat 2021 tarihinde kapanacağı da hatırlatıldı.

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