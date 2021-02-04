Teniste seminer bugün başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 faaliyet takvimine göre , 8 şubat 2021 tarihinde başlaması planlanan 16 yaş altı tenis ligi ve 18 Subat 2021 tarihinde başlaması planlanan, tüm kategorileri kapsayan Kış kupası, bakanlar kurulu kararlarından dolayı daha sonraki bir tarihe ertelendi.

Evde kapali olduğumuz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek adına, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Uzm. Psikolog Gözde Acaray tarafından verilecek olan, toplam 3 gün, 4 ayrı oturumda gerçekleşecek online aile semineri düzenliyor. Sporcu ebeveyni olmak atölyesi adlı seminer bugün google meet üzerinden başlıyor.