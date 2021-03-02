Teniste ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının ödülleri verildi.

Turnuvada 1. Aras Çelik - Bora Erin , 2. İbrahim Can Arabacı - Ömer Anıl oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi “Bilgi yarışmamız geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, ülkemizin önde gelen İş adamlarından ve basarili Teniscilerinden Ramadan Cemil'in bilgi yarismamizda yer alması , kızı , ülkemizin değerli iskadinlarindan Işın Ramadan Cemil Hanım tarafından memnuniyetle karşılanmış ve başarılı gençlerimiz kendisi tarafından odullendirilmistir . Kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda ülke gençliğimize tenis tarihimizi detaylı şekilde öğrenme fırsatını veren 1878 - 1963 yillari arası Kıbrıs Tenisini anlatan belgeselimizi hazırlayan Baris Orek ve Ahmet Savaş Örek 'e , bu belgeselin hazırlanması için dönemin Federasyon başkanımız Saffet Barutcu 'ya çok teşekkür ederim. Insallah Belgeselimizin 2. Sinin yapılmasına gerekli katkıyı bulmak ben ve yönetim kuruluma nasip olur.”