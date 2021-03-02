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Teniste ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının ödülleri verildi.

02 Mart 2021 Salı 20:01
Teniste ödüller verildi
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen bilgi yarışmasının ödülleri verildi.

Turnuvada 1. Aras Çelik - Bora Erin , 2. İbrahim Can Arabacı - Ömer Anıl  oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi “Bilgi yarışmamız geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken,  ülkemizin önde gelen İş adamlarından ve basarili Teniscilerinden Ramadan Cemil'in bilgi yarismamizda yer alması , kızı , ülkemizin değerli iskadinlarindan Işın Ramadan Cemil  Hanım tarafından memnuniyetle karşılanmış ve başarılı gençlerimiz kendisi tarafından odullendirilmistir . Kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda ülke gençliğimize tenis tarihimizi detaylı şekilde   öğrenme fırsatını veren 1878 - 1963 yillari arası Kıbrıs Tenisini anlatan belgeselimizi hazırlayan Baris Orek ve Ahmet Savaş Örek 'e , bu belgeselin hazırlanması için dönemin Federasyon başkanımız Saffet Barutcu  'ya çok teşekkür ederim. Insallah Belgeselimizin 2. Sinin yapılmasına gerekli katkıyı bulmak ben ve yönetim kuruluma nasip olur.”

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu
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