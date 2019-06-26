Teniste heyecan sürüyor

Hürdeniz Cup Büyükler ve Senyörler tenis turnuvası Girne Amerikan Üniversitesi kortlarında yoğun ilgi ve oynanan güzel tenisle birlikte gerçekleşiyor.

Turnuvada heyecanın giderek arttığı zevkli mücadeleler içinde geçen karşılaşmalara ilgi de her gün artıyor.

Hürdeniz Cup da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR

ILGIN MİNEL YİĞİT - ELÇİN ÖZBİLEN 6/1 6/3

TANSEL ŞIK - CEREN YILMAZ 6/1 6/3



MERİL SONAKIN - SUZAN PAKAN W.O

BÜYÜK ERKEKLER

ŞEVKİ ÖKSÜZOĞLULARI - ERSEL KALFAOĞLU 6/0 6/0

MUSTAFA ZORBA - KAAN ARKIN W.O

SAMİ ALİ SARPTEN - ORHAN AZİZOĞLU 6/2 6/4

45+ SENYÖR ERKEKLER

ORHUN DOĞASAL - ERCÜMENT YILDIZ W.O

MURAT ŞAHİN - REŞAT YÜKSEL W.O