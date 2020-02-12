Teniste final heyecanı

Büyükler kategorilerindeki final karşılaşmaları ile tamamlanacak olan turnuvada, Büyük Kadınlar finalinde Oksana Piddubna, Azra Seray Yalkıç’ı iki sette yenerek Şampiyon olurken, Büyük Erkekler yarı finalinde eski şampiyon Remzi Hıdıroğlu çok iyi mücadele ederek geçen yılın 1 numarası Mustafa Mehmet Zorba'nın sakatlanmasıyla adını finale yazdırdı. İçim Fit Cup 12-16 yaş gruplarında oynanan final karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR FİNALİ:

ÖZGÜL ŞAH - SELİN ÖNAL 6/7 6/7

12 YAŞ ERKEKLER FİNALİ :

ENVER ADA GENÇEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 4/6 5/7

16 YAŞ KIZLAR FİNALİ:

AZRA SERAY YALKIÇ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/3 6/0

16 YAŞ ERKEKLER FİNALİ:

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 3/6 3/6