Teniste erteleme maçları tamamlandı

Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0 lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.
28 Ocak 2020 Salı 21:26
KKTF 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligi erteleme karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlar ile tamamlandı.
Yine olumsuz hava koşulları nedeni ile ligin 2. haftası ertelenen Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını deplasmanda 9-0 lık farklı sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.