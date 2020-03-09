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Teniste 8. Hafta tamamlandı

2020 Nicosia Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 7.haftanın erteleme maçı ve 8.hafta maçları ile devam etti

Teniste 8. Hafta tamamlandı

2020 Nicosia Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 7.haftanın erteleme maçı ve 8.hafta maçları ile devam etti

09 Mart 2020 Pazartesi 20:51
Teniste 8. Hafta tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Nicosia Motors Tenis Ligi hafta sonu oynanan 7.haftanın erteleme maçı ve 8.hafta maçları ile devam etti.

Nicosia Motors Tenis Ligi 7. haftanın erteleme maçında Girne Amerikan Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesini konuk ettiği mücadeleyi 7-2 kazanarak ligde önemli bir galibiyet aldı.

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Ligin 8.hafta karşılaşmalarından Lefkoşa Şehir Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünün karşılaştığı çok çekişmeli geçen maçı konuk takım GMBTK 5-4 kazanmayı bildi,

Federasyon kortlarında oynanan 8.haftanın diğer maçında ise ligin yeni ekibi Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya geldiği maçı DAÜ 8-1’lik farklı skorla kazanırken,

Ligin namağlup takımı Girne Amerikan Üniversitesi, Gönyeli Tenis Kulübü karşılaşmasını 6-3 kazanarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Nicosia Motors Tenis Ligi
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