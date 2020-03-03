Teniste 7. hafta oynandı

Zevkli ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı haftada oynanan heyecanlı maçlar tenis severlerin beğenisini kazandı.
KKTF kortlarında oynanan Pakan Spor Kulübü Derneği – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmasını konuk takım Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 5-4 lük skorla kazanırken,
Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında Gönyeli Tenis Kulübü – Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasını 6-3 lük sonuçla Lefkoşa Şehir Kulübü kazanmayı bildi.
Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
Pakan Spor Kulübü Derneği: 4 – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü: 5
Gönyeli Tenis Kulübü: 3 – Lefkoşa Şehir Kulübü: 6