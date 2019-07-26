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Teniste 16 Yaş Yaz Kupası başladı

Teniste 16 Yaş Yaz Kupası başladı

26 Temmuz 2019 Cuma 08:58
Teniste 16 Yaş Yaz Kupası başladı

Türkiye Tenis Federasyonu - Gönyeli Tenis Kulübü 16 Yaş Yaz Kupası-2 Türkiye Serisi, 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşiyor. Turnuva 16 Yaş Tek Kızlar, 16 Yaş Tek Erkekler, 16 Yaş Çift Kızlar ve 16 Yaş Çift Erkekler kategorilerinden oluşuyor. Katılımın yoğun olduğu turnuva, Türkiye’den ve yurtiçinden sporcuların mücadele ettiği karşılaşmalar ile devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

16 YAŞ KIZLAR:

DERİN BİNGÖL - IRMAK KORDON 6/1 6/1

ELÇİN ÖZBİLEN - CEREN YILMAZ 6/2 4/6 7/6(6)

AZRA SERAY YALKIÇ - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/0 6/0

SEVİM AKBAŞ - ELÇİN ÖZBİLEN 6/2 6/4

ILGIN MİNEL YİĞİT - DORA OLGUNGÜL W.O

16 YAŞ ERKEKLER:

BERKE CAN EKİNCİ - ZEKİ ESENDAGLİ 6/1 6/4

SAMİ ALİ SARPTEN - ULVİ ESER HASTÜRK 6/4 6/1

KAAN ARKİN - ERSEL KALFAOĞLU 6/0 6/4

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İBRAHİM AĞUN - SARP YAFFE 4/6 7/6(3) 6/3

EMİR ÜNAL TOĞLUKDEMİR - CEMRE YEŞİL 6/3 6/2

BERKE CAN EKİNCİ - ARIL KAYRA TUNA 7/6(4) 6/4

BERK GÜNER - SAMİ ALİ SARPTEN 6/4 7/5

CAN ZORLU - KAAN ARKİN 6/2 6/4

ÖZER ALDEMİR - İBRAHİM AĞUN 6/3 3/6 6/2

GÖKSU ÜNALMIŞER - CAN ARMAN ERDOĞDU 6/2 6/3

DERİN SAMİOĞLU - EMİR ÜNAL TOĞLUKDEMİR 6/2 6/3

16 YAŞ ÇİFT ERKEKLER:

BERKE CAN EKİNCİ / DERİN SAMİOĞLU - EMİR ÜNAL TOĞLUKDEMİR / ARIL KAYRA TUNA 6/3 6/1

İBRAHİM AĞUN / KAAN ARKİN - SARP YAFFE / ULVİ ESER HASTÜRK 7/6(5) 6/3

CEMRE YEŞİL / ZEKİ ESENDAGLİ - SAMİ ALİ SARPTEN / ERSEL KALFAOĞLU 6/2 6/7(7) 10/6

BERK GÜNER / CAN ZORLU - GÖKSU ÜNALMIŞER - CAN ARMAN ERDOĞDU 6/3 3/6 10/3

Anahtar Kelimeler:
Kktc Tenis
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