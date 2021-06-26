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Tenis de yarı final play off maçları belli oldu

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında oynanan zevkli ve çekişmeli 6. Hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:14
Tenis de yarı final play off maçları belli oldu
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MOTORS Tenis Liginde 6. Hafta A grubunda GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ile GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ karşılaşmasını ev sahibi GAÜ 5-2 lik skorla kazanarak A grubunu 1. Sırada tamamladı, GMBTK ise 2. Sırada yer alarak yarı final play off maçlarına kalmayı başardılar.

Ligin B Grubunda ise

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

maçı DAÜ’nün 6-1 lik üstünlüğü ile sonuçlandı. B grubunu lider tamamlayan DAÜ ile 2. sırada tamamlayan LŞK yarı final play off maçları oynamaya hak kazandılar. Grup maçları sonucunda oluşan sıralamamlar şöyle;

A GRUBU

1- Girne Amerikan Üniversitesi

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2- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

3- Girne Belediyesi Tenis Kulübü

B GRUBU

1- Doğu Akdeniz Üniversitesi

2- Lefkoşa Şehir kulübü

3- Pakan Spor Kulübü Derneği

Gruplarda oluşan sıralamalar ile yarı final play off maçları Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanacak.

MOTORS Tenis Liginde deplasmanlı Yarı Final Play Off maçları 17 - 24 TEMMUZ 2021 tarihlerinde oynanacak.

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