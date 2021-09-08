Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…

ÜLKER STORE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 9 ve10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

CAFER TOSUNOĞLU – ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1 4-1

ASİL BERKUT – ERDAL ARABACIOĞLU 1-4 4-0 10-8

10 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

BEREN BAŞARAN – SERVET TEL 4-5 3-5

İREM ÖZEN - VERA GAZİ 5-3 4-2

10 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – ASIM ARAS ASTAN 4-1 3-5 5-10

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-5

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ARYA SARIBAŞ (W.O)

12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - KAYA HALKSEVEN 0-6 1-6

EREN YILMAZ – BORA ERİN 0-6 0-1 Eren Yılmaz (R.T)

14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

NADİR ÇINARLILI – Arya SARIBAŞ 6-1 6-0

SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER 1-6 4-6

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

BATUR EVRE – İBRAHİM CAN ARABACI 6-4 3-6 6/3

16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

TURGAY HIDIROĞLU – BATUR EVRE 3-5 Turgay Hıdıroğlu (R.T)

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 6-3 6-1

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;

BÜYÜK KADINLAR YARI FİNAL

ECEM AÇIKEL - FATMA KAYOL 6-2 4-6 6-2

AZRA YALKIÇ - NADİR ÇINARLILI 6-4 6-3

BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

RASİM ÜLKER - ERİN SCHROTTER 6-0 6-0

ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ 7-5 6-1

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

HÜSEYİN KARASU - BÖRTE BARLASOĞLU (W.O)

JEAN SCHROTTER-ÇAĞAKAN KANSU 6-3 6-4

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

MEHMET ÇAĞANSEL -DOĞUŞ DEDE 6-2 4-6 10-7

AYDIN KAYOL - URAZ ŞENTÜRK 7-6 7-5

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL - ESER ÖZDINAK / NERGİS ŞAHAN 6-4 6-3

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - VELİ KILIÇ / HİKMET KASAP 6-2 6-1