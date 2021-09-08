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Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:54
Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…

ÜLKER STORE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 9 ve10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

CAFER TOSUNOĞLU – ÇAĞ REFİKOĞLU                                4-1       4-1

ASİL BERKUT – ERDAL ARABACIOĞLU                                             1-4       4-0       10-8

10 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

BEREN BAŞARAN – SERVET TEL                                                         4-5       3-5

İREM ÖZEN  - VERA GAZİ                                                            5-3       4-2

10 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – ASIM ARAS ASTAN                          4-1      3-5       5-10

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ                              6-3       7-5

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ARYA SARIBAŞ             (W.O)

12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

NOA DUCHATEAU - KAYA HALKSEVEN                         0-6       1-6

EREN YILMAZ – BORA ERİN                                           0-6       0-1  Eren Yılmaz (R.T)

14 YAŞ KIZLAR YARI FİNAL

NADİR ÇINARLILI – Arya SARIBAŞ                                 6-1       6-0

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SAHİL ECE YEREBAKAN - KAYRA YÜCEER                1-6        4-6

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

BATUR EVRE – İBRAHİM CAN ARABACI                        6-4       3-6      6/3

16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

TURGAY HIDIROĞLU – BATUR EVRE                              3-5    Turgay Hıdıroğlu (R.T)

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK    3-6      6-3      6-1

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;  

BÜYÜK KADINLAR YARI FİNAL

ECEM AÇIKEL - FATMA KAYOL                                    6-2    4-6   6-2

AZRA YALKIÇ - NADİR ÇINARLILI                                 6-4    6-3

BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

RASİM ÜLKER - ERİN SCHROTTER                                       6-0     6-0

ERSEL KALFAOĞLU - BERKE CAN EKİNCİ                          7-5     6-1

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

HÜSEYİN KARASU - BÖRTE BARLASOĞLU                        (W.O)  

JEAN SCHROTTER-ÇAĞAKAN KANSU                                 6-3     6-4

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

MEHMET ÇAĞANSEL -DOĞUŞ DEDE                                   6-2    4-6    10-7

AYDIN KAYOL - URAZ ŞENTÜRK                                          7-6    7-5

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

URAZ ŞENTÜRK / NERMİN YÖNEL - ESER ÖZDINAK / NERGİS ŞAHAN          6-4    6-3

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - VELİ KILIÇ / HİKMET KASAP         6-2   6-1

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