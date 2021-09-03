Tenis de DAÜ ve GMBTK turnuvaları devam ediyor…

ÜLKER STORE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN 5-4 5-3

DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN 4-1 4-0

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN 4-0 4-1

ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ 4-2 4-0

DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ 4-1 5-3

MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ 4-0 4-0

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

SİMRE KELEŞ - DENİZ GÜNKAN 6-1 6-0

LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN 6-7 3-6

12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA 6-0 6-0

UĞUR DUMAN – ASIM ARAS ASTAN 6-0 6-1

14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

LARA ONURLU – ARYA SARIBAŞ 3-6 2-6

SAHİL ECE YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 6-1 6-1

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

ARAS ÇELİK – TOPRAK BERKOL 7-6 6-2

16 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU 6-1 6-2

BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 6-3 6-1

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;

BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

SEHAN SEYH - IMAD AMER 1-6 1-6

ARCA ÖZDİNAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 4-6 6-4 4-6

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - EKİN ÖLMEZ 0-6 2-6

HÜSEYİN KARASU - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER 1-6 4-6

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

URAZ ŞENTÜRK-ENDER SICAKYÜZ 6-2 6-3

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI - ONUR CÖMERT / NEZİRE ÇELİK 6-0 6-4

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - DOĞUŞ DEDE / EGE DEDE 6-1 6-2