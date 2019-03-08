Teknik Direktör Eusebio Di Francesco Roma'ya veda etti

İtalyan AS Roma futbol kulübü teknik direktörü Eusebio Di Francesco, UEFA Şampiyonlar Ligi A serisinde takımının sergilediği 'zayıf' oyun sonrası görevinden ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Porto'ya mağlup olan AS Roma, şampiyonlar ligine veda etti.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz temsilcisi Porto, İtalyan AS Roma takımını yenilgiye uğrattı. Porto'ya karşı 4-3 skorla kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi macerası sona eren AS Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco görevi bıraktığını duyurdu.

İtalyan kulübü, teknik direktör Francesco'nun kulüple bağlantısını kopardığını doğruladı. Roma Futbol kulübü yaptığı resmi açıklamada "Takım olarak Eusebio'ya AS Roma'daki görevi boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz ve gelecekte başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Söylentiler Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin Di Francesco'nun takıma veda etmesine neden olduğu yönünde.

AS Roma şu sıralar İtalya liginde beşinci sırada ve geçtiğimiz hafta sonu derbi maçında Lazio'ya karşı 3-0 mağlup oldu.