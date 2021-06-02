Tekneden sokan avlayacaklar

Saban saat 5.30’da Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağında toplanacak federasyona bağlı kulüpler lisanslı sporcular ile lisansı olmayanların da ferdi olarak katılabilecekleri açıklandı.

Teknede en az iki, en çok üç kişi ile yarışabileceği belirtilirken Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin ev sahipliği yapacağı Sokan balığı avlama müsabakasına katılacak yarışmacıların en geç 3 Haziran Perşembe gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.