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Tekneden sokan avlayacaklar

Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Sokan Baliği Avlama Müsabakası 6 Haziran Pazar günü yapılacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:00
Tekneden sokan avlayacaklar
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Saban saat 5.30’da Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağında toplanacak federasyona bağlı kulüpler lisanslı sporcular ile lisansı olmayanların da ferdi olarak katılabilecekleri açıklandı.

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Teknede en az iki, en çok üç kişi ile yarışabileceği belirtilirken Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin ev sahipliği yapacağı Sokan balığı avlama müsabakasına katılacak yarışmacıların en geç 3 Haziran Perşembe gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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