Tekneden sokan avlayacaklar

Saban saat 5.30’da Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağında toplanacak federasyona bağlı kulüpler lisanslı sporcular ile lisansı olmayanların da ferdi olarak katılabilecekleri açıklandı.
02 Haziran 2021 Çarşamba 17:00
Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Sokan Baliği Avlama Müsabakası 6 Haziran Pazar günü yapılacak.
Saban saat 5.30’da Karaoğlanoğlu Balıkçı barınağında toplanacak federasyona bağlı kulüpler lisanslı sporcular ile lisansı olmayanların da ferdi olarak katılabilecekleri açıklandı.