Tekin Birinci: "Hedefimiz ülke futbolunu ve futbolcusunu uluslararası arenaya taşımak"

Çalışmaya başladık

Bir dönem Gençlik Gücü Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan ve 5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanlık seçimine adaylığını koymayı düşünen Tekin Birinci, açıklamalarda bulundu.

Ülke futbolunun kaybedecek bir dakikası bile olmadığını ifade eden Tekin Birinci, "Güzel bir çalışmamız var. Ülke futbolunun geleceği için ve sizin açtığınız yolda gerek hoca, gerek futbolcu olarak daha çok yurt dışında ses getirmek için arkadaşlarla çalışmaya başladık” dedi.

Şu ana kadar Gençlik Gücü ve Esentepe Spor Kulüpleri ile görüştüğünü, başkanlardan destek aldığını dile getiren Birinci, KTFF Başkanı olması halinde, kuracakları ekiple ilk işlerinin futbolcu sözleşmelerini getirmek olacağını belirtti.

Ekip olarak çalışacağız

Birinci “Bu iş bir kişinin tek başına aldığı ve alacağı kararlarla olacak bir şey değil, ekip işidir. Göstermelik değil, içinde gerçekten futboldan gelen insanların olacağı yurt içinde ve dışında durmadan çalışacak kişilerin olacağı bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ülke futbolunu ve futbolcusunu uluslararası arenaya taşımaktır" dedi.



