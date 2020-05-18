Tek temas top

Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu spor aktivitelerinin başlaması sonrasında hazırladıkları farklı alternative planlarının olduğunu kaydederek hedeflerinin 1 Haziran itibarıyla aktivitelere başlayabileceklerini kaydetti.

Süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık

Hasan Gazioğlu pandemi sürecinde sporculara online seminer düzenlediklerini, online hakem semineri yaptıklarını kaydederek bu süreci evde en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Tenisin başlamasını bekliyoruz

Hasan Gazioğlu bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında çıkacak kararları beklediklerini kaydederek “bakanlar kurulu toplantısında tenis kulüplerinin ve tenis faaliyetlerinin açılmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyada durmayan tek spor tenis

Gazioğlu tenisin temaslı bir spor olmadığını tek temasın top olduğunu belirterek buna karşı da gerekli tedbir ve önlemleri aldıklarını vurguladı. Gazioğlu pandemi süresince dünyada durmayan tek sporun tenis olduğunu belirterek “dünyada tek durmayan spor Tenis iken bugün ülkede tenis sporunun açılıp açılmayacağını düşünmek ve konuşmak ise garip geliyor” dedi.

Planlarımız hazır

Tenis Federasyonu olarak Haziran ayı itibarıyla faaliyetlere başlama düşüncesinde olduklarını kaydeden Hasan Gazioğlu “A, B ve C planlarımızı oluşturduk ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tenis Ligimizin tamamlanması için bir maç ve play-off maçları kaldı. Oynatarak tamamlamak hedefindeyiz” dedi.