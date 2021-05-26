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Tek hedef çıkmak

Gençlik Gücü’nde çalışmalar devam ederken takımın hedefi Süper Lige geri dönmek

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:17
Tek hedef çıkmak
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Necmi USAL

Gençlik Gücü Teknik Direktörü Kemal Yürekli, yeni sezonun zor geçeceğini, önemli transferler yaptıklarını ve tek hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu söyledi.

Hedef süper lig

Başkentin yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü, yeni sezon hazırlıklarına kendi antrenman sahasında yaptığı idmanla başlarken, hedef de belirlendi. GG, yeni sezonda iyi bir performans sergileyerek ait olduğu Süper Lig’e geri dönmek için mücadele edecek.

Zor bir sezon olacak

Takımın teknik direktörü Kemal Yürekli, spor servisine yaptığı açıklamada teknik heyet olarak alışık olmadıkları bir ligde mücadele edeceklerini, zor bir sezonun geçeceğini ancak kadrolarının iyi olduğunu ve hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini söyledi.

Haftada 3 gün ön hazırlık

Haziran ayına kadar haftanın üç günü bir ön hazırlık çalışması yapacaklarını ifade eden Yürekli, daha sonra açık alanda salon aletleriyle birlikte takımı sezona hazırlayacaklarını belirtti.

13 hazırlık maçı planlandı

Gençlik Gücü Teknik Direktörü Kemal Yürekli, oyuncuları sezona hazırlama adına yapacağı hazırlık maçları programını da hazırladı. Yeşil beyazlılar, sezon öncesi on üç hazırlık maçı yapacak.

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