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Tedbir alarak başlatmalıyız

17 Eylül 2020 Perşembe 00:52
Tedbir alarak başlatmalıyız
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Antrenöler Derneği basın bildirisi yayınlayarak sporun devamı konusundaki fikirlerini paylaştı

Ülkede yerel vakalarla birlikte her geçen gün ciddi şekilde covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle, Antrenörler Derneği de basın bildirisi yayınlayarak fikirlerini paylaştı.

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Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

Sağlıklı koşullarda geri dönüş

Futbol, dünya’da en popüler oyun olarak, futbol ekonomisi kendini ispatlamış ve futbol bir tutukuya dönüştü. Ülkemizde futbolsuz geçen günler bir kabusa dönüşmektedir. Hal böyle iken covid-19 salgını bizleri öyle bir hale getirmiş ki, futbol oynatmamayı bile düşündürmeye başlatmıştır. Profesyonel düzeyde olan ülkeler öyle önemler almışlar ki bugün itibarı ile seyircisiz olsa bile hemen hemen tüm ülkelerde ligler başlamış durumdadır. Profesyonellikten bahsetmişken bizim ülkemizde de futbolun amatör olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Bundan dolayı başta Devletimiz, Federasyonumuz, Kulüplerimiz, futbolumuzun 1 Ekim 2020 tibarı ile yeniden başlayabilmesi için yoğun bir uğraş içerisine girmeleri gerekmektedir. Bu yoğun uğraşa futbol ailesi olarak kendimizden başlamalıyız. Devletimiz, Federasyonumuz, kulüplerimiz, derneklerimiz, basınımız, futbolcularımız, bir bütün olarak futbolu nasıl ne şekilde başlatabiliriz düşüncesi ile hareket edip verilen bu kısa arayı telafi ederek sağlık koşulları için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınarak futbolumuzu yeniden başlatmalıyız. Aski bir durumda daha zor koşullar bizleri beklemektedir. Biz Antrenörler derneği olarak her türlü teknik desteği veremeye hazır olduğumuzu, bu vesile ile bir kez daha bilirtir, saygılar sunarım.    

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