TED Koleji havuzuna kavuştu

Türk Eğitim Derneğinin yurt dışındaki ilk eğitim kurumu olan TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde yüksek kalitede eğitim için gerekli alt yapıya yönelik çağdaş yatırımlara yarı olimpik yüzme havuzu ile bir yenisi eklendi.
KKTC’nin iklimsel ve teknolojik koşulları gözetilerek hazırlanan, tüm engelli erişimine uygun yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2019-20 Eğitim-Öğretim yılında basketbol, voleybol, tenis, eskrim, satranç dallarında başarılarla dolu faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Derneği’nin bünyesine verilecek.
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun yeni öğretim yılında yüzme sporuna ilgi duyan TED’lilerin başarılı çalışmalarına ivme kazandırması bekleniyor.