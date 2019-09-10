TED Koleji havuzuna kavuştu

Türk Eğitim Derneğinin yurt dışındaki ilk eğitim kurumu olan TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde yüksek kalitede eğitim için gerekli alt yapıya yönelik çağdaş yatırımlara yarı olimpik yüzme havuzu ile bir yenisi eklendi.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji yeni eğitim yılına okul kampüs alanı içindeki kapalı spor salonu yanına tam donanımlı, çağın gerektirdiği mimarlık mühendislik ve sanatsal tasarım anlayışı bütünselliğinde gerçekleştirilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile giriyor.

KKTC’nin iklimsel ve teknolojik koşulları gözetilerek hazırlanan, tüm engelli erişimine uygun yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2019-20 Eğitim-Öğretim yılında basketbol, voleybol, tenis, eskrim, satranç dallarında başarılarla dolu faaliyetlerini sürdüren Kuzey Kıbrıs Koleji Spor Derneği’nin bünyesine verilecek.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nun yeni öğretim yılında yüzme sporuna ilgi duyan TED’lilerin başarılı çalışmalarına ivme kazandırması bekleniyor.