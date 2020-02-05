TBF’den basketbolumuzun geleceğine büyük destek

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, kısa bir süre önce TBF’yi ziyaret etmiş, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelerde de birçok işbirliği masaya yatırılmıştı.

görüşmelerin sonrasında ilk somut adım gelişim liglerine destek olarak atıldı. Ülke basketbolunun oyuncu havuzunu oluşturan U14-U16-U18 gelişim liglerinde yer alan geleceğin basketbolcu adayları Türkiye’de gerçekleştirilen bölge şampiyonalarına katılacak.

İkili temaslar meyvesini verdi

Yakın zamana kadar bazı sorunlar nedeniyle şampiyonalara katılım konusunda sıkıntılar yaşayan KKTCBF gelişim takımları, iki federasyon arasındaki görüşmelerde elde edilen sonuçla birlikte bu şampiyonalarda yerlerini alabilecek.

Şubat ayı içerisinde U14 ve U16 kız erkek, Mart ayında ise U18 kız ve erkek basketbol takımları müsabakalara katılmak üzere Türkiye’ye gidecek.

Ülkemiz basketbolcuları ve antrenörlerinin deneyim kazanmalarına büyük olanak verecek olan bu organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devamlılığını sağlayabilme adına kalıcı bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

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