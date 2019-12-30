banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114754
ALTIN
289.628
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8012
EURO
6.6508
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
1 ay cezaevine gönderildi
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

TBF ile bağlar güçleniyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurduğu iyi ilişkiler meyvelerini vermeye devam ediyor.

TBF ile bağlar güçleniyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile kurduğu iyi ilişkiler meyvelerini vermeye devam ediyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:29
TBF ile bağlar güçleniyor

Bu kapsamda TBF İstanbul İl Temsilciliği’nin Basketbol Görevlileri Eğitim Semineri Toplantısı’na KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Birimi Sorumlusu ve aynı zamanda YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi, Spor Bilimleri Öğrenim Üyesi Dr.Osman Emiroğlu katılarak bir sunum gerçekleştirdi.

banner317
Emiroğlu sporda iletişimi akademik boyutta ele aldı

Sporda İletişim üzerine gerçekleştirilen sunumda Emiroğlu, konuyu akademik boyutta ele alarak katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle altyapılarda görev alanların sezon boyunca antrenör ve sporcularla ilişkilerini daha iyi nasıl sürdürebileceklerinin konuşulduğu toplantıda 250 civarında katılımcı yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuKKTC Basketbol Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U17 Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı
U17 Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı
Okçulukta ödüller verildi
Okçulukta ödüller verildi
MTG, Prince’den vazgeçti
MTG, Prince’den vazgeçti
Kupada Birinci Lig’in tek temsilcisi Karşıyaka
Kupada Birinci Lig’in tek temsilcisi Karşıyaka
Faye Baptiste ülkemize dönmek istiyor
Faye Baptiste ülkemize dönmek istiyor
Çetinkaya olağanüstü toplanıyor
Çetinkaya olağanüstü toplanıyor
Cimnastik salonu bakıma muhtaç
Cimnastik salonu bakıma muhtaç
YDÜ Şampiyon
YDÜ Şampiyon
GAÜ ve UKÜ Şampiyon
GAÜ ve UKÜ Şampiyon
Masa tenisinde maçlar tamam
Masa tenisinde maçlar tamam

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim