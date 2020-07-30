Tazegül ve Devrim birinci

Atletizm Federasyonu himayelerinde düzenlenen, ödüllendirilmesini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı yarış sabah saat 7.00’de Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başladı ve Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı.
16 kilometrelik güzergahta erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Mine Devrim birinci oldu. Erkekler 50 yaş üzeri kategorisinde ise birinci Mehmet İneci oldu. Erkekler takım sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Emekli Polisler Derneği ikinci ve Zafer Takımı üçüncü olarak yarışı tamamladı.
Genel Klasman
Hakan Tazegül
Eser Kurt
Cemal İneci
Mehmet İneci
Aysın Öztrak
Şenlik Çetinkaya
Takım Klasmanı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Emekli Polisler Derneği
Zafer Takımı