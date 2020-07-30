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Tazegül ve Devrim birinci

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde 17’ncisi düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu dün koşuldu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 08:45
Tazegül ve Devrim birinci
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Atletizm Federasyonu himayelerinde düzenlenen, ödüllendirilmesini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yaptığı yarış sabah saat 7.00’de Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başladı ve Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı.

16 kilometrelik güzergahta erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Mine Devrim birinci oldu. Erkekler 50 yaş üzeri kategorisinde ise birinci Mehmet İneci oldu. Erkekler takım sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Emekli Polisler Derneği ikinci ve Zafer Takımı üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Genel Klasman

Hakan Tazegül

Eser Kurt

Cemal İneci

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50 Yaş üzeri Erkekler

Mehmet İneci

Aysın Öztrak

Şenlik Çetinkaya

Takım Klasmanı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

Emekli Polisler Derneği

Zafer Takımı

Anahtar Kelimeler:
KKTC Atletizm Federasyonu1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu
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