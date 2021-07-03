Taygun’dan rekor yağmuru ve şampiyonluk

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Türkiye U18 Şampiyonası’nda sergilediği mükemmel performanslarına yenilerini ekledi. Genç atlet Cuma günü 100 metre şampiyonluğu ve rekorların ardından organizasyonun ikinci gününde 200 metrede üç rekora birden imza attı, Türkiye şampiyonu oldu.

Serisinde üç rekor birden

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nın ikinci gününden temsilcimiz bu kez 200 metrede piste çıktı. 200 metrede üçüncü seride yer alan Taygun, elde ettiği 21.58’lik derecesi ile serisini ilk sırada tamamladı. Bu derecenin aynı zamanda farklı anlamları da vardı. Zira, Taygun Yıldızlar ve Gençler KKTC rekorlarının yanı sıra 21.66 olan Türkiye U18 rekorunu da kırarak finale yükselme başarısı gösteri.

100 metreden sonra 200 metrede de Türkiye şampiyonluğu

Temsilcimiz günün akşam senasında yağmur altında gerçekleşen final yarışında da formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.

Taygun gündüz olduğu gibi finalde de 21.58’lik derece elde ederek 200 metre finalini de kazandı. Cuma günü 10.67 ile elde ettiği 100 metre Türkiye şampiyonluğuna bir yenisini daha ekleyen Taygun, gündüz sersisindeki gibi finalde de aynı dereceyi koşarken, +2.2 rüzgar olduğu için bu derece rekor egalesi olarak sayılmadı.

Genç atlet bu sonuçla antrenörü Celal Keleş ile birlikte 100 ve 200 metrelerde Türkiye U18 şampiyonlukları ve dört rekora imza atmış oldu.

Cuma günü elde edilen 100 metre Türkiye şampiyonluğunun madalya seremonisi ise yağmur nedeniyle yapılmadı.