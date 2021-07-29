banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
banner376

Taygun’dan Ankara’da yeni rekorlar

Taygun Artan Özcihan başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor

29 Temmuz 2021 Perşembe 22:32
Taygun’dan Ankara’da yeni rekorlar

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme ve Baraj Geçme Yarışları’nda henüz 17 yaşında olmasına rağmen U20 kategorisinde yarışırken 100 metrede ikinci, 200 metrede ise birinci oldu. Taygun ayrıca bir süre önce Kütahya’da kırdığı KKTC Yıldızlar ve Gençler rekorları ile Türkiye Yıldızlar rekorunu bir kez daha kırma başarısı gösterdi, 200 metrede Dünya U20 barajını bir saliseyle kaçırdı.

100 metrede ikincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 28-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme ve Baraj Geçme Yarışları’nda Taygun Artan Özcihan ile antrenörü Celal Keleş katılım göstererek son dönemde dikkat çeken başarılarına yenilerini ekledi. Organizasyonun ilk gününde U20 100 metre branşında final koşan Taygun, elde ettiği 10.76’lık derecesi ile ikinci olma başarısı gösterdi.

200 metrede birincilik ve yeni KKTC ve Türkiye rekorları

Organizasyonun ikinci gününde ise U20 kategorisinde 200 metrede birincilik ve yeni rekorlar geldi. Seçmelerde Taygun elde ettiği 21.39’luk derece ile adını finale birinci olarak yazdırdı. Bu derecenin ayrıca başka anlamı da vardı. Taygun daha önce Temmuz ayı başında Kütahya’da 21.58 ile kırdığı KKTC Yıldızlar ve Gençler rekoru ile Türkiye Yıldızlar rekorunu yeniden kırma başarısı gösterdi. Finalde 21.55 koşan Taygun birinci gelerek 200 metreyi tamamladı.

Dünya barajını bir saliseyle kaçırdı

Taygun ayrıca Ankara’da Dünya U20 Şampiyonası’nda bireysel olarak yarışabilme adına baraj geçmeyi de denedi. Özellikle 21.38 olan 200 metredeki U20 barajını seçmelerdeki 21.39’luk derecesi ile bir saniyeyle kaçırdı. Ancak bu derece ilerisi için büyük umut verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Bayır satış listesine konuldu
Süleyman Bayır satış listesine konuldu
KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 grup maçları…
KKTF Chicken Planet Tenis Performans Tur-2 grup maçları…
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde muhteşem final
Nicosia Motors Tenis Ligi’nde muhteşem final
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-2 başladı…
KKTF Chıcken Planet Tenis Performans Tur-2 başladı…
Taygun Olimpik Deneme Yarışları’na katılıyor
Taygun Olimpik Deneme Yarışları’na katılıyor
Demir 'Yumruk' yine başardı
Demir 'Yumruk' yine başardı
KKTF sporcusu Turgay Hıdıroğlu şampiyon
KKTF sporcusu Turgay Hıdıroğlu şampiyon
Atletizm Federasyonu’ndan açıklama
Atletizm Federasyonu’ndan açıklama
KKTC milli boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 24 Temmuz’da ki müsabaka için Adadan ayrıldı
KKTC milli boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 24 Temmuz’da ki müsabaka için Adadan ayrıldı
Klasik Otomobil Slalom Yarışı yapıldı
Klasik Otomobil Slalom Yarışı yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim