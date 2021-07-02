Taygun rekorla Türkiye şampiyonu

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, hem yeni KKTC yıldızlar rekorunu kırdı, hem de 100 metre branşında Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2-4 Temmuz tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nda temsilcimiz ilk gün 100 metre branşında piste çıktı.

Rekorla finale

Taygun final öncesinde dördüncü seride finale çıkabilmek için yarıştı. Temsilcimiz elde ettiği 10.87’lik derecesi ile hem serisini ilk sırada tamamlayarak final vizesi aldı, hem de Yiğitcan Hekimoğlu’na ait 10.93’lük KKTC rekorunu kırarak sevinç yaşadı.

Finalde rekorunu geliştirdi, Türkiye şampiyonu oldu

100 metre finalinde de Taygun, harika bir performans sergileyerek rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Genç atlet aynı zamanda gündüz kırdığı rekoru geliştirdi.

Taygun finalde 10.69’luk derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken, gündüz elde ettiği 10.87’lik KKTC rekorunu da geliştirerek çifte mutluluk yaşadı.