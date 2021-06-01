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Taygun Bursa’da kürsüde

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda 200 metre branşında ikinci oldu.

01 Haziran 2021 Salı 16:43
Taygun Bursa’da kürsüde
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 28-30 Mayıs tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda yarışan Taygun, 100 metre branşının ardından 200 metre branşında da başarılı oldu.

Taygun cumartesi günü 200 metre branşında serisinde elde ettiği 22.13’lük derecesi ile finale yükselmişti. Organizasyonun son gününde koşulan 200 metre finalinde 21.82’lik derecesi ile genç atlet ikincilik başarısı gösterdi.

Henüz 17 yaşında olan Taygun, Cuma günü 100 metre branşında serisinde 11.04’lük derece ile birinci gelmiş, U20 B finalinde 10.96 koşarak finali ilk sırada tamamlamış ve genel klasmanda da beşinci olarak önemli bir başarı elde etmişti.

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