banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
1'i bebek 3 kişi yaralandı
1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Ülkeden ihraç edilecek
5 yıldır kaçak yaşıyordu!
102'si yerel 143 pozitif vaka
102'si yerel 143 pozitif vaka
banner376

Taygun başarılarına yenilerini ekliyor

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Taygun Artan Özcihan, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 9-10 Eylül tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen U20 Atletizm Ligi müsabakalarına katıldı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 17:35
Taygun başarılarına yenilerini ekliyor

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen U18 yaş grubuyla beraber U20 yaş grubunda da gösterdiği performans ile dikkat çeken Taygun, üç branşta bir birincilik, iki ikincilikle Türkiye’deki takımı Fenerbahçe’nin puanlar kazanmasına katkı sağladı, takım olarak ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Kendisine ait 100 metre rekorunu geliştirdi

Bu sezon Türkiye’de katıldığı yarışlarda kırdığı KKTC ve Türkiye rekorlarıyla performansını günden güne yükselten Taygun Artan Özcihan, kendisine ait 100 metre KKTC Yıldızlar Rekoru’nu da geliştirdi.

Taygun organizasyonun ilk gününde yer aldığı 100 metre branşında 10.57’lik derecesi ile çok az bir farkla ikinci oldu. Birinci gelen sporcu ise 10.56 ile ilk sırada yer aldı. Taygun 10.57’lik derecesi ile daha önce kendisine ait olan 10.67’lik KKTC rekorunu da geliştirdi.

200 metrede birincilik, takım olarak ikincilik

Organizasyonun ikinci gününde Taygun, 200 metre branşında piste çıkarak 21.48’lik derecesi ile birinci oldu ve takımına bu branştan tam puan kazandırdı. 4x100 metre yarışında da yer alan Taygun, takımı ile elde ettikleri 41.44’lük derece ile ikinci olma başarısı gösterdi. Genel klasmanda ise Taygun, takımı Fenerbahçe ile U20 Atletizm Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak kürsüye çıktı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Cup tamamlandı
DAÜ Cup tamamlandı
Ülker Store Cup sona erdi
Ülker Store Cup sona erdi
Sensiz 1 kişi eksiğiz!
Sensiz 1 kişi eksiğiz!
Darts Davutoğlu ile devam
Darts Davutoğlu ile devam
Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…
Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…
Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek
Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek
Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı
Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı
Sezonluk giriş kartları verilecek
Sezonluk giriş kartları verilecek
Futbolu özlemle bekliyoruz
Futbolu özlemle bekliyoruz
Meral Özdenkçi anı maçı ile anılıyor
Meral Özdenkçi anı maçı ile anılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim