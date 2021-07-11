Taygun Ankara’da da zirvede

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, başarılı performanslarına yenilerini Ankara’da ekledi. Geçtiğimiz hafta Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nda birincilikler ve yeni rekorlar elde eden Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Spor Toto Kulüpler arası U18 Ligi 1. Kademe yarışmalarında da yeni başarılar elde etti.

Antrenörü Celal Keleş ile birlikte U18 Ligi ilk kademesinde yer alan ve takımı Fenerbahçe adına yarışan Taygun, 100 metrede birincilik, 4x100 metrede takım ikinciliği, 200 metrede birincilik ve İsveç Bayrak yarışında birincilikle beraber yeni Türkiye rekoru sevinci yaşadı.

İlk gün 100 metrede birincilik

Yarışların ilk günü olan cumartesi günü Taygun 100 ve 4x100 metre yarışlarında piste çıktı. Temsilcimiz 100 metrede üçüncü seride 10.84’lük derecesi ile birinci olurken, genel klasmanda da ilk sırada yer alma başarısı gösterdi. Aynı gün Fenerbahçe takımı ile 4x100 metre bayrak yarışında yer alan Taygun, üçüncü seride 42.44’lük derecesi ile ilk sırada yer alırken, genel klasman ikinciliği başarısı elde etti.

İkinci günde 200 birinciliği ve İsveç Bayrak rekoru

Yarışların ikinci gününe Taygun, 200 metre ve İsveç Bayrak yarışında yer aldı. 200 metrede üçüncü serisinde 21.71’lik derecesi ile açık ara ilk sırada yer alan Taygun, genel klasmanda da birinciliğe uzandı. Taygun ayrıca İsveç Bayrak yarışında da takımı adına 200 metre koştu ve 1.56,61’lik derecesi ile hem birincilik hem de yeni Türkiye U18 İsveç Bayrak rekoru başarısı elde etti.